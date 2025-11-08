Nach "Call My Agent Berlin" folgt die nächste Adaption: Die erfolgreiche französische Vorlage erhält bald auch eine US-amerikanischen Version. HBO entwickelt die Serie, die statt in einer Pariser Schauspiel- nun in einer US-Sportagentur spielt.
HBO arbeitet an einer amerikanischen Adaption der erfolgreichen französischen Serie "Call My Agent", wie das Branchenmagazin Variety berichtet. Während die Originalserie in einer fiktiven Talentagentur in Paris angesiedelt war, verlegt die US-Version das Geschehen in die Welt des Sports.