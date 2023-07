11 Im Zusammenklang einzigartig: Walcker-Orgel und Kirchenraum Foto: Simon Granville

Die in mehrfacher Hinsicht einzigartige Walcker-Orgel in der Ludwigsburger Friedenskirche ist ein Kulturgut der Extraklasse. Doch jetzt hat sie ziemlich viele Probleme. Sie zu beheben, kostet eine halbe Million Euro.









Ludwigsburg - „Sie soll tun und tut nicht. Sie tut, ohne zu sollen. Oder sie tut andere Sachen, als sie soll.“ So fasst Martin Wendte, Pfarrer an der Ludwigsburger Friedenskirche, für Laien zusammen, wie es um die ehrwürdige Walcker-Orgel in dem Gotteshaus bestellt ist. Das Instrument, vor dem selbst Orgelkoryphäen ehrfürchtig werden, hat in den vergangenen Jahren schwer gelitten – hauptsächlich unter Temperaturschwankungen durch ein Heizverhalten im Kirchenraum, das der Orgel arg zusetzte.