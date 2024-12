Organspendetattoos in Studios im Rems-Murr-Kreis: Ein Tattoo, das Leben retten kann

1 Geht unter die Haut und thematisiert ein wichtiges Anliegen: Das Organspendetattoo Foto: / Gottfried Stoppel (3)

Ein Halbkreis wird mit einem weiteren zum Ganzen – schlicht, aber mit viel Aussagekraft kommt das Symbol daher, mit dem der Verein Junge Helden die Bereitschaft zur Organspende thematisiert. Mit Erfolg: Auch Studios im Kreis stechen das Zeichen oft.











Link kopiert



Eigentlich wollte Francesco di Maro nie Tattoos haben. Mittlerweile sieht die Sache anders aus. Der gelernte Physiotherapeut ist Gründer und Geschäftsführer von sechs „Walk in Tattoo“-Studios in Baden-Württemberg und auf die Frage, ob er Tätowierungen hat, antwortet er mittlerweile: „Ja, ich hab genug, aber nicht so typische.“ Sie hätten alle eine besondere Bedeutung und seien gesellschaftsfähig, also an Stellen, die man notfalls auch mal verstecken könne.