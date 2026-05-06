Organspende: Abgeordnete nehmen neuen Anlauf für mehr Organspenden

Es geht um Leben und Tod: Viele Menschen unterstützen Organspende - lassen sich aber nicht als mögliche Spender registrieren. Mehrere Abgeordneten-Gruppen im Bundestag wollen das ändern.
Berlin - Im Ringen um mehr lebensrettende Organspenden in Deutschland gibt es im Bundestag neue Forderungen nach einer grundlegenden Reform - und Warnungen vor solchen Änderungen. Eine neu gegründete Gruppe aus Abgeordneten von CDU, CSU, SPD, Linken und Grünen warnte in Berlin vor einem "Grundrechtseingriff, wie es bei der sogenannten Widerspruchsregelung der Fall wäre". An diesem Donnerstag wollen Anhänger so einer Widerspruchslösung ihre Vorschläge präsentieren.