Orfeo in Fellbach-Schmiden: Liebe bis zuletzt: Wie Leonie (90) trotz Trauer das Leben umarmt

Im Orfeo-Kino läuft ein bewegender Film über eine 90-Jährige, die trotz Trauer das Leben umarmt. Danach spricht die Regisseurin – und Tochter. Was sie erzählt, bleibt hängen.
Sie tanzt noch. Jeden Morgen. Allein in der Küche. So, als wäre er noch da. Die Hände ausgestreckt, der Schritt vertraut, der Blick ins Leere – und doch zu ihm gerichtet. Leonie, über 90, hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren. Nach 64 gemeinsamen Jahren. Und sie hat beschlossen, weiterzugehen. Weiterzuleben. Und ja – weiterzulieben.