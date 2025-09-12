Orfeo in Fellbach-Schmiden: Liebe bis zuletzt: Wie Leonie (90) trotz Trauer das Leben umarmt

Im Orfeo-Kino läuft ein bewegender Film über eine 90-Jährige, die trotz Trauer das Leben umarmt. Danach spricht die Regisseurin – und Tochter. Was sie erzählt, bleibt hängen.

Sie tanzt noch. Jeden Morgen. Allein in der Küche. So, als wäre er noch da. Die Hände ausgestreckt, der Schritt vertraut, der Blick ins Leere – und doch zu ihm gerichtet. Leonie, über 90, hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren. Nach 64 gemeinsamen Jahren. Und sie hat beschlossen, weiterzugehen. Weiterzuleben. Und ja – weiterzulieben.

Am Donnerstag, 18. September, um 19 Uhr zeigt das Orfeo-Kino in Fellbach-Schmiden den Dokumentarfilm „Leonie und der Weg nach oben“. Wie der Verein KinoKult mitteilt, wird die Regisseurin Sigrid Klausmann-Sittler, Tochter der Protagonistin, an diesem Abend anwesend sein und im Anschluss ein Gespräch mit dem Publikum führen. Ticketreservierungen sind möglich unter www.kinokult.de.

Leonie tanzt auch nach dem Tod ihres Mannes jeden Morgen in ihrer Küche. Foto: Kinokult

Der Film ist ein intimes Porträt und zugleich eine universelle Erzählung über das Weiterleben nach einem großen Verlust. Mit leiser Kamera und großem Taktgefühl begleitet Sigrid Klausmann, Frau des Stuttgarter Schauspielers Walter Sittler, ihre Mutter durch eine neue Lebensphase: allein im Haus, allein beim Spaziergang, allein auf dem Bänkchen vor der Tür – aber niemals ohne Haltung.

Jeden Tag steigt Leonie den Hang hinauf zur Kurve, von der aus sie das Grab ihres Mannes sieht. Dort spricht sie mit ihm. Über den Tag, die Kinder, das Leben. Zu Hause spielt sie Backgammon für zwei, tanzt in der Küche, erinnert sich an Krieg, Hunger, Musik und Liebe. Ihre Geschichte steht beispielhaft für eine Generation, die entbehrt und getragen hat.

„Dieser Film muss ins Kino“, sagt Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick. Weil er wahrhaftig ist, anrührend und mutig. Und weil er eine Stärke zeigt, die in unserer Gesellschaft oft übersehen wird: die stille Kraft der Alten.

Filmabend im Orfeo-Kino

Wann?

Donnerstag, 18. September, 19 Uhr. Mit anschließendem Filmgespräch mit Regisseurin Sigrid Klausmann-Sittler.

Wo?

Orfeo-Kino, Butterstraße 1, Fellbach-Schmiden. Tickets & Reservierung: www.kinokult.de