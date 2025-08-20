ORF hat über ESC entschieden: Eurovision Song Contest 2026 findet wieder in Wien statt

1 Wien wird zum dritten Mal zur ESC-Stadt - nach 1967 und 2015. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Österreichs Hauptstadt hat schon 2015 den Eurovision Song Contest veranstaltet. Nun setzt sich die Metropole erneut im Gastgeber-Rennen durch. Auch der Terminplan für den ESC 2026 steht nun fest.











Wien - Wien wird erneut Gastgeber des Eurovision Song Contest. Elf Jahre, nachdem der ESC in der österreichischen Hauptstadt veranstaltet worden ist, findet die 70. Ausgabe des Musik-Events nächstes Jahr auch wieder in Wien statt. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender ORF als Veranstalter bekannt. Das Finale wird demnach am 16. Mai stattfinden.Beim ESC 2025 in der Schweizer Stadt Basel hatte der österreichische Sänger JJ gesiegt. Deshalb findet der Musikwettbewerb 2026 im benachbarten Alpenland statt. 2014 hatte Conchita Wurst für Österreich gewonnen, 1966 Udo Jürgens - auch damals ging der Grand Prix anschließend in Wien über die Bühne.