Nach seiner Email gegen den baden-württembergischen AfD-Chef muss der Abgeordnete Matthias Moosdorf eine Ordnungsstrafe zahlen – und Moosdorf hat noch mehr Ärger.
Diese Abstrafung eines Parteifreunds ist empfindlich: Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf muss ein Ordnungsgeld von 5000 Euro zahlen und soll außerdem sechs Wochen lang im Bundestag keine Reden halten. Das hat der AfD-Fraktionsvorstand beschlossen. Zudem sei gegen Moosdorf ein dreimonatiges Auftrittsverbot bei Fraktionsveranstaltungen verhängt worden, bestätigte ein Fraktionssprecher in Berlin entsprechende Informationen des Nachrichtenportals „t-online“.