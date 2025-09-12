Ordnungsgeld im Bundestag: Die verbale Blutgrätsche muss hart geahndet werden

Das Ordnungsgeld im Bundestag soll drastisch erhöht werden. Gut so, kommentiert Tobias Peter.











Schlimme Fouls im Fußball werden mit der gelben oder auch roten Karte geahndet. Greift der Schiedsrichter nicht durch, entgleitet das Spiel. Wenn sich Profifußballer im Verein danebenbenehmen, bekommen sie oft drastische Geldstrafen – weil sie ein so hohes Gehalt haben, dass sie die Sanktion sonst gar nicht spüren würden. Im Bundestag bricht kein Abgeordneter dem anderen die Knochen. Doch es gibt die verbale Blutgrätsche. Wenn Abgeordnete schwerwiegend gegen die Ordnung oder die Würde des Bundestags verstoßen, droht ihnen ein Ordnungsgeld – mit Recht! Und es ist auch gut, dass das Ordnungsgeld nun von 1000 auf 2000 Euro erhöht werden soll – und von 2000 auf 4000 im Wiederholungsfall.