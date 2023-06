11 Saubere Klohäuschen liegen Teodoro Sirena seit 25 Jahren am Herzen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Sanitärreiniger Teodoro Sirena kam vor vielen Jahren von der Adria an den Neckar. Seither sorgt er für Ordnung und Hygiene in Stuttgarts öffentlichen Toiletten. Gelegentlich übermannt den ehemaligen Matrosen die Sehnsucht nach Meer.









Stuttgart - Der Tag ist noch jung, 6 Uhr. Die Klett-Passage ist – bis auf einen Imbiss – noch im Tiefschlaf. Irgendwoher riecht es schwach nach gegrillten Hähnchen, aus den Lautsprechern rieselt „Rock you like a Hurricane“ von den Scorpions. In toten Winkeln liegen Wohnungslose, bis zum Scheitel eingehüllt in Schlafsäcke.