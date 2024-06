Oranje-Hit der EM auf Deutsch: Nach links, nach rechts – DJ Robin singt und hüpft jetzt mit

Synchron hüpfende Holländer gehen viral. Der EM-Hit „Links, rechts“ von Snollebollekes löst Ekstase aus. Die Band hat nun DJ Robin gefragt, ob er bei der deutschen Version mitsingen will. Klar will er! Alles ging blitzschnell. Seinen Part sang er übers Handy ein.

Läuft mal wieder für den Partyknaller DJ Robin aus Ditzingen! Erst haut die Fußball-Version seines Hits „Layla“ mit dem Refrain „Dieses Jahr, da werden wir Europameister, wir spielen schneller, besser, geiler“ voll rein. Dann feiern ihn die VfB-Fans für seine musikalische Abrechnung mit Kapitän Waldemar Anton, der entgegen seiner Versprechungen nach Dortmund verschwindet. Ein gutes Gespür für Trends und virale Triumphe hat der 28-Jährige, wie er schon mehrfach bewiesen hat. Dass er nun obendrein bei der deutschen Version des Oranje-Mega-Hits „Links, rechts“ mitsingt, war allerdings nicht seine Idee.

Die Idee entstand am vergangenen Samstag

„Mich hat Snollebollekes angerufen und gefragt, ob ich mit Ike Hüftgold bei der deutschen Fassung mitmachen will“, berichtet DJ Robin, der gerade auf Mallorca weilt, wo er Abend für Abend im Bierkönig auftritt. Alles sei sehr schnell gegangen. Am vergangenen Samstag hätten die Holländer angesichts der Ekstase, die ihr Song bei der EM auslöst, die Idee gehabt, schnell die deutsche Übersetzung auf den Markt zu werfen.

Bereits am Sonntag, erzählt Robin Leutner, habe er seinen Part eingesungen – über das Handy! Für einen Flug ins Studio war keine Zeit. Und am Dienstag ist „Links, Rechts“ auf Deutsch erschienen – mit steilem Anstieg bei den Streaming-Diensten.

Vor einigen Jahren gab es bereits eine deutsche Fassung von Mickie Krause, die jedoch eher mittelmäßig lief. „Der Mickie hat den gesamten Text auf Deutsch gesungen, ganz ohne holländischen Einschlag“, sagt DJ Robin, „ich singe nur beim Refrain mit.“ Rob Kemps, das Gesicht von Snollebolleks, singt bei der neuen Fassung die Strophen allein, was wichtig sei für den Erfolg. „Der holländische Akzent gehört zwingend dazu“, findet der „Layla“-Sänger, „das bekommen wir Deutschen nicht hin.“

Der offizielle EM-Song „Fire“ ist selten zu hören

Die Uefa wollte eigentlich, dass sich der offizielle EM Song „Fire“, gesungen von One Republic und Leonie, auf den Straßen und in den Stadien durchsetzt. Doch wie das oft so ist – die Fans suchen sich raus, was ihnen besser gefällt. „Naar links, Naar rechts“ gefällt den meisten wohl am besten, weil man dazu auch wunderbar hin- und herhüpfen kann.

Gehüpft wird gerade auch auf Mallorca, wo die Fußballbegeisterung „riesig“ sei, wie DJ Robin von dort berichtet: „Wer im Bierkönig abends ein Spiel anschauen will, muss mittags um 12 Uhr kommen und bis zum Anpfiff – weil die Türen rasch geschlossen sind.“