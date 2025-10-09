Leuchtendes Orange trifft auf warmes Schokoladenbraun: Diese Retro-Farbkombination wird 2026 eine große Rolle in der Mode für Frühjahr und Sommer spielen. Doch der Trend lässt sich auch jetzt schon herbst- und wintertauglich stylen. So funktioniert's.
Ein Blick auf die Laufstege der Kollektionen für Frühling und Sommer 2026 zeigt: Orange und Braun werden als Duo eine der wichtigsten Mode-Farbkombis des neuen Jahres. Auf ihren Fashion Shows präsentierten Designerlabels wie Prada, Saint Laurent und Ferragamo zahlreiche Looks, die davon zeugen, wie harmonisch leuchtendes Orange zusammen mit tiefem Schokoladenbraun wirkt.