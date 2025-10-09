Leuchtendes Orange trifft auf warmes Schokoladenbraun: Diese Retro-Farbkombination wird 2026 eine große Rolle in der Mode für Frühjahr und Sommer spielen. Doch der Trend lässt sich auch jetzt schon herbst- und wintertauglich stylen. So funktioniert's.

Ein Blick auf die Laufstege der Kollektionen für Frühling und Sommer 2026 zeigt: Orange und Braun werden als Duo eine der wichtigsten Mode-Farbkombis des neuen Jahres. Auf ihren Fashion Shows präsentierten Designerlabels wie Prada, Saint Laurent und Ferragamo zahlreiche Looks, die davon zeugen, wie harmonisch leuchtendes Orange zusammen mit tiefem Schokoladenbraun wirkt.

Statt hartem Schwarz setzen die Designer lieber auf warme, sonnige Erdtöne, die ein Gefühl von Optimismus ausstrahlen. Dieses Feeling lässt sich auch jetzt schon auf die Mode übertragen: So stylt man die zukünftige Trend-Kombi jetzt schon für Herbst und Winter:

Mode-Ikone Alexa Chung hat den Trend bereits aufgegriffen, noch bevor er auf den Laufstegen zu sehen war. Bei der Saint Laurent Show trug sie ein orangerotes Spitzenoberteil und einen braunen Rock im gleichen Stoff. Dazu kombinierte sie hauchdünne braune Strumpfhosen, spitze Pumps und goldene Accessoires - ein Look, der schon jetzt als stilistisches Vorbild für die kommende Saison gilt.

Orange und Braun ergänzen sich deshalb so gut, da es beides warme Töne sind, die aufeinander aufbauen. Während Orange lebendig und energiegeladen ist, kommt braun eher tiefgründiger und geerdeter daher. Die Farbkombination bringt genau die richtige Menge an Hauch von Retro-Charme mit sich, der gerade wieder so angesagt ist.

Auch Sofia von Schweden (40) entschied sich bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte zuletzt für diese Farbkombination.

Orange und Braun im Office

Ein leuchtender Pullover in Orange ist das Herzstück dieses Office-Looks. Zusammen mit einem weiten Blazer in Mocha oder dunklem Schokoladenbraun entsteht ein spannender Kontrast.

Dazu passen entweder eine Anzughose in einem helleren Braunton oder eine Wide-Leg-Pants aus brauner Wolle. Eine Tasche aus Wildleder und derbe Chelsea-Boots in Braun machen den Look komplett.

Orange und Braun als Casual-Look

Wer es Casual-Looks bevorzugt, setzt auf eine bequem geschnittene Cordhose in Schokoladenbraun. Sie verleiht der Farbkombination einen lässigen Vibe.

Kombiniert mit einem orangen Rollkragenpullover und einem Mantel in rotbrauner Lederoptik entsteht ein cooler Streetstyle-Look, der nicht nur mit dem Farbkontrast, sondern auch mit verschiedenen Materialien spielt.

Femininer Layering-Look in Orange und Braun

Ein oranges Maxikleid aus Seide oder Satin ist der perfekte Begleiter für frühlingshafte Events, aber lässt sich mit etwas Layering-Geschick auch ganz einfach herbst- und wintertauglich stylen. Darüber kommt ein brauner Strickpullover, darunter eine transparente braune Strumpfhose. Für den Coziness-Faktor lassen sich dazu gemütliche Kuschelsocken tragen, die oben aus den Winter-Boots herausspitzeln.

Goldschmuck ergänzt diesen Look perfekt: Besonders gut passen dazu goldene Creolen oder feine Armreife in einem warmen Goldgelb.