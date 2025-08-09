Optischer Neuanfang: Thomas Müller trägt jetzt Schnauzer

Kaum hat er seine Verpflichtung für die Vancouver Whitecaps verkündet, passt Thomas Müller sich in seinem Look auch schon an seinen neuen Arbeitsplatz in Kanada an: Der Fußballer lässt sich neuerdings einen Schnauzer stehen.
Thomas Müller (25) präsentiert sich mit ungewohnt viel Gesichtshaar: Der Fußballer trägt neuerdings einen Schnurrbart. Auf Instagram teilt er ein verwackeltes Handyselfie, auf dem er mit dem Schnauzer strahlend in den Spiegel lächelt. "Moustache - ja oder nein?", fragt er seine 14,8 Millionen Follower dazu.