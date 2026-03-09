Opposition im Landtag: Kollateralschaden für die Demokratie

Die FDP fliegt aus dem Parlament, die SPD ist dezimiert, nur die AfD triumphiert. Grün-Schwarz verfügt über eine verfassungsändernde Mehrheit.
Immerhin bleibt Andreas Stoch Abgeordneter im Landtag. Der gescheiterte SPD-Spitzenkandidat hat in seinem Wahlkreis Heidenheim mit fast 16 Prozent der Erststimmen erneut ein Ergebnis weit über dem Durchschnitt seiner Partei erreicht. Der 56-Jährige – intern „Pharao“ genannt – hat angekündigt, den Fraktionsvorsitz im Landtag abzugeben und nicht wieder als Landesparteichef zu kandidieren. Doch sein Mandat will der Jurist wahrnehmen; er wird auch weiterhin benötigt, ebenso wie sein Abgeordnetenkollege Boris Weirauch (Mannheim), der auf den letzten Drücker über ein Ausgleichsmandat ins Parlament rutschte. Auch Weirauch ist Jurist. Beide Politiker – Stoch wie Weirauch – weisen Erfahrung auf; sie wissen, wie man einer Regierung auf die Finger klopft.