Jenny und Igor wollen ein Baby. Jetzt, da dank Spenden ein letzter Versuch mit künstlicher Befruchtung möglich ist, wagen sie es auch – trotz blöder Sprüche und vieler Strapazen.
Ende Februar soll es losgehen. Dann, wenn wohl die härteste Zeit des Winters geschafft ist und ein erster Hauch von Frühling zu erahnen und zu spüren sein könnte, will Jenny van der Lubbe den letzten Versuch starten – und noch einmal probieren, mithilfe künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. „Wir wünschen es uns noch immer so sehr, deshalb werden wir es auch noch mal wagen, obwohl die Situation alles andere als leicht ist und ich schon genau weiß, was da wieder alles auf mich zukommen wird.“