Am frühen Dienstagmorgen ist es in Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis zu einem tätlichen Angriff auf Rettungskräfte gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, erhielten Beamte gegen 2.30 Uhr die Meldung, dass eine Person aus einem Wohnheim in Wilhelmsheim abgängig sei. Die Person wurde wenig später in ihrem Zimmer angetroffen. Als der 28-jährige Mann durch Rettungskräfte versorgt werden sollte, wurde er aggressiv und ging die Rettungskräfte an. Laut Angaben der Polizei verletzte er dabei einen Rettungssanitäter und eine Rettungssanitäterin leicht.

Tatverdächtiger in Gewahrsam

Anschließend wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, leistete der Mann auch dann noch einmal Widerstand und trat nach den Beamten, wodurch diese leicht verletzt wurden. Außerdem beleidigte er die Beamten während des Transports zur Dienststelle.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den 28-Jährigen ein.