Jungspund schlägt Gschwender Ex-Bürgermeister in erster Runde

Der neue Bürgermeister von Oppenweiler heißt Gabriel Nold. Trotz vieler Mitbewerber erreichte der 23-Jährige schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit.
Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis hat einen neuen Bürgermeister. Am Sonntag endete die Wahl zum Rathauschef – für viele überraschend – bereits nach dem ersten Wahlgang. Trotz vieler Mitbewerber konnte ein Kandidat 51,8 Prozent der Stimmen für sich gewinnen und sich damit die zum Wahlsieg nötige absolute Mehrheit sichern: Gabriel Nold, ein 23 Jahre junger Verwaltungsfachangestellter aus Baden-Baden, hat das Rennen gemacht.