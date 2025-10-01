Oppenheimer-Medaille vergeben: Auszeichnung für Gedenkstättenarbeit

1 Geehrte und Ehrende beim Neujahrsempfang im Neuen Schloss anlässlich des Beginn des jüdischen Jahre 5786. In diesem Rahmen verliehen der Landtag und des Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg die Oppenheimer-Medaillen für herausragendes Engagement gegen Vorurteile. Foto: Landtag BW

Landtag und jüdische Gemeinde würdigen die Arbeiten der Gedenkstätten im Land. Ausgezeichnet wird auch das Engagement einer syrisch-libanesische Friedensaktivistin.











Rückhalt für die Arbeit der Gedenkstätten im Südwesten: Der Landtag und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) haben die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen für ihr beispielhaftes Bemühen bei der Aufarbeitung und Aufklärung der NS-Verbrechen mit der gemeinsam ausgeschriebenen Joseph-Ben-Issachar-Süßkind-Oppenheimer-Medaille gewürdigt. Ausgezeichnet wurde auch die syrisch-libanesische Friedensaktivistin Rawan Osman. Die Medaille wird alle zwei Jahre für herausragendes Engagement gegen Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile vergeben. Die Verleihung fand bei einem Empfang zum jüdischen Neujahrsfest am Montag im Neuen Schloss statt.