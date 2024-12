Oppenheimer als Voldemort?: So steht es um die Harry Potter-Serie

1 So viel steht fest: Kontaktlinsen bräuchte Cillian Murphy nicht, sollte er den Part als Lord Voldemort annehmen. Foto: Billy Bennight/AdMedia/ImageCollect / action press

Die "Harry Potter"-Serie schlägt seit ihrer Ankündigung im September dieses Jahres hohe Wellen. Sauer aufstoßen könnte derweil die nun mitgeteilte und wohl deutlich längere Wartezeit auf die HBO-Produktion.











US-Sender HBO, da dürften sich alle TV-Fans weitestgehend einig sein, hat derzeit die interessantesten Serien-Eisen im Feuer. Ob "The White Lotus" oder "House of the Dragon", ob "The Last of Us" oder "Euphoria" - zu allen Hitserien der vergangenen Jahre entstehen aktuell beziehungsweise zeitnah neue Folgen. Das prestigeträchtigste Projekt ist dabei noch gar nicht genannt worden: HBO arbeitet schließlich für den US-Streamingdienst Max an einer Neu-Adaption der "Harry Potter"-Bücher.