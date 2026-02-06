Geschichte wiederholt sich: Die Toten Hosen landen mit der Jubiläumsedition von "Opium fürs Volk" erneut auf Platz eins der Album-Charts - genau wie vor 30 Jahren. In den Single-Charts beendet derweil Ayliva die monatelange Herrschaft von Taylor Swift und Weihnachtsliedern.

30 Jahre nach der Erstveröffentlichung steht "Opium fürs Volk", das legendäre Kultalbum der Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen erneut an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von "GfK Entertainment". Mit der opulenten Jubiläumsbox zur Kultplatte erobert die Band rund um Frontmann Campino (63) den ersten Platz - vor den Böhsen Onkelz mit ihrem 40 Jahre alten Werk "Mexico" auf zwei und der Indie-Band Kaffkiez mit "Wir" auf drei.

Als das Album im Januar 1996 erschien, stürmte es ebenfalls bereits direkt an die Chartspitze. Hits wie "Zehn kleine Jägermeister", "Bonnie & Clyde" und "Paradies" machten die Platte zu einem Meilenstein der deutschen Rockgeschichte. Ende Januar brachte die Band das Werk in einer aufwendig gestalteten Sonderedition zurück in die Läden. Die Vinylbox umfasst vier Langspielplatten sowie zwei Singles. Ein 40-seitiges Booklet mit Interview, Fotos und Archivmaterial rundet das Paket ab.

Single-Charts: Ayliva beendet Taylor Swifts Herrschaft

In den Single-Charts gibt es derweil eine Wachablösung. Zum ersten Mal seit vier Monaten steht weder Taylor Swift (36) noch ein Weihnachtslied auf Platz eins. Stattdessen sichert sich Ayliva (27) mit ihrer emotionalen Ballade "Renn" die Spitzenposition - ihr bereits fünfter Nummer-eins-Hit nach "Sie weiß", "Hässlich", "Lieb mich" und "Wunder". Bemerkenswert: Die komplette Top 5 wird von Frauen dominiert. Hinter Ayliva folgen Taylor Swift mit "The Fate Of Ophelia", Zara Larsson (28) mit "Lush Life", Raye (28) mit "Where Is My Husband!" und die Band HUNTR/X mit "Golden".

Springsteen mit Protestsong, Faschingshits im Aufwind

Ein prominenter Neuzugang findet sich auf Platz 87: Bruce Springsteen (76) meldet sich mit dem Protestsong "Streets Of Minneapolis" zurück - eine Anspielung auf seinen Klassiker "Streets Of Philadelphia". Passend zur närrischen Zeit klettern außerdem zahlreiche Karnevalshits in den Charts nach oben. DJ Ötzi (55) erreicht mit "Tirol" Platz zwölf, GroßstadtEngel landen mit "Gute Laune" auf 24. Auch "Karnevalsmaus" von Druckluft, "Baby Bell" von Breitner und "Rakete" von Mätropolis & DJ Aaron mischen in den Top 100 mit.