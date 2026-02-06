Geschichte wiederholt sich: Die Toten Hosen landen mit der Jubiläumsedition von "Opium fürs Volk" erneut auf Platz eins der Album-Charts - genau wie vor 30 Jahren. In den Single-Charts beendet derweil Ayliva die monatelange Herrschaft von Taylor Swift und Weihnachtsliedern.
30 Jahre nach der Erstveröffentlichung steht "Opium fürs Volk", das legendäre Kultalbum der Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen erneut an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von "GfK Entertainment". Mit der opulenten Jubiläumsbox zur Kultplatte erobert die Band rund um Frontmann Campino (63) den ersten Platz - vor den Böhsen Onkelz mit ihrem 40 Jahre alten Werk "Mexico" auf zwei und der Indie-Band Kaffkiez mit "Wir" auf drei.