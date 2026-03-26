Seit mittlerweile 15 Jahren meidet Duffy die Öffentlichkeit. Nun bricht die walisische Musikerin ihr Schweigen: In einer Disney+-Dokumentation spricht sie erstmals ausführlich über Entführung, Vergewaltigung und ihre jahrelange Einsamkeit danach.
Nach dem Ende ihrer zweiten Albumtour 2011 tauchte die walisische Sängerin Duffy (41) - bürgerlich Aimée Anne Duffy - auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs plötzlich unter. Erst 2020 enthüllte sie in einem Instagram-Post, was wirklich geschehen war: Sie war entführt, unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden. Sechs Jahre später ist sie bereit, zum ersten Mal in einer Dokumentation für Disney+ ausführlich darüber zu reden.