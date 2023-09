1 Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Foto: IMAGO/Zoonar/.com/Ewald Fr

Ein 26 Jahre alter Mann soll in Bad Cannstatt eine Tasche aus einem Fahrzeug gestohlen haben. Nur wenige Stunden später kann die Polizei den Mann in Wendlingen festnehmen – die moderne Technik macht es möglich.









Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Auto am Marktplatz in Bad Cannstatt aufgebrochen zu haben. Der 26-Jährige soll in der Nacht zuvor, etwa gegen 1 Uhr, die Scheibe eines parkenden Opel Corsa eingeschlagen und anschließend eine darin befindliche Tasche gestohlen haben.