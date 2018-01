Opfer aus Baden-Württemberg Student wegen Mordes an Kommilitonin angeklagt

Von red/dpa 16. Januar 2018 - 15:04 Uhr

Der Mann muss sich vor dem Landgericht verantworten. Foto: dpa

Ein Mann aus Niedersachsen verliebt sich in eine Mitstudentin aus Baden-Württemberg, die seine Gefühle nicht erwidert – am Ende tötet er die Frau mit einem Messer. Nun steht der Student vor Gericht.

Mühlhausen - Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat beim Landgericht Anklage wegen Mordes gegen einen 26 Jahre alten Studenten erhoben. Sie wirft dem Mann vor, eine 22 Jahre alte Kommilitonin heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet zu haben.

Der aus Niedersachsen stammende Angeklagte habe der Frau in der Nacht vom 28. auf den 29. August 2017 in Nordhausen mit einem Jagdmesser die Kehle durchgeschnitten und mehrfach auf sie eingestochen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Die Studentin ist verblutet

Die Schwerverletzte sei wenige Minuten später – in Verbindung mit einer Luftembolie – verblutet. Das Tatmotiv soll eine unerwiderte Liebe zu der Studentin sein. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft aus Osterode kommen, die junge Frau aus Ödheim bei Heilbronn in Baden-Württemberg.

Laut Staatsanwaltschaft hat der 26-Jährige die Studentin während des gemeinsamen Studiums in Nordhausen kennengelernt und sich in sie verliebt. „Die attraktive junge Frau erwiderte jedoch seine Liebe nicht, sondern bestand auf einer freundschaftlichen Beziehung.“ Um sich die Aufmerksamkeit der 22-Jährigen zu sichern, belog der Angeklagte sie und gab vor, Chef des Katastrophenschutzes in Erfurt zu sein.

Der Mann hat seine Mitstudentin lange belogen

Er habe ihr vorgegaukelt, ihr dort eine Stelle als Personalchefin vermitteln zu können. Der angebliche Arbeitsvertrag sollte am 29. August in Bonn unterschrieben werden. Sie sei deshalb vor der Fahrt am Tatabend in die Wohnung des Mannes gegangen und auf der Couch eingeschlafen.

Der Student habe dann Panik bekommen, weil er voraussah, dass sein Lügenkonstrukt am nächsten Tag zusammenbrechen würde. Um dieser „Schmach“ zu entgehen, habe er der 22-Jährigen im Bett mit dem Messergriff heftig gegen den Kopf geschlagen.

Ein Gutachten soll seine Schuldfähigkeit prüfen

Stark blutend und völlig benommen, hat sie laut Staatsanwaltschaft nicht realisiert, wer dafür verantwortlich war. Der 26-Jährige soll auch zunächst so getan haben, als informiere er die Rettungsleitstelle.

Stattdessen habe er wenig später der 22-Jährigen die Kehle durchgeschnitten. Danach versuchte er vergeblich, sich durch Schnitte am Unterarm das Leben zu nehmen. Erst dann rief der Student der Betriebswirtschaftlehre die Rettungsleitstelle an.

Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ein in Auftrag gegebenes forensisch-psychiatrisches Gutachten zur Klärung der Schuldfähigkeit des Mannes zur Tatzeit liegt laut Staatsanwaltschaft noch nicht vor.