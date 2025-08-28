Nicht nur der Grüne Hügel in Bayreuth ist ein Anziehungspunkt für Opernfans: Im Bürgerzentrum Waiblingen kann das Publikum bald erleben, wie Profis die Stars von morgen unterrichten.

Viele Opernfans zieht es Mitte September nach Waiblingen: Dass die Internationale Opernwerkstatt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Besuch wert ist, hat sich in der Szene inzwischen herumgesprochen. Auch dieses Jahr sind von 13. bis 20. September wieder zwölf junge Nachwuchstalente zu Gast und profitieren von den Ratschlägen zweier erfahrener Opernstars – der aus Waiblingen stammenden Sopranistin Melanie Diener und dem US-amerikanischen Bariton Thomas Hampson.

Die beiden Profis haben in den vergangenen Monaten viele, viele Bewerbungen gesichtet und schließlich entschieden, welche jungen Frauen und Männer dieses Mal die begehrten Plätze bei der bereits 6. Internationalen Opernwerkstatt in Waiblingen bekommen. Die Bandbreite ist wie in den Vorjahren äußerst groß – was sowohl den Kulturamtsleiter Thomas Vuk als auch die Projektleiterin Brigitta Diel freut. Neben Teilnehmenden aus Deutschland, Schweden und Großbritannien sind auch junge Sängerinnen und Sänger aus China, Südafrika, Japan und Russland beim Kurs in Operngesang mit von der Partie.

Während Meisterkurse anderswo oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen, darf man bei der Waiblinger Variante Mäuschen spielen und live dabei sein, wenn Melanie Diener und Thomas Hampson ihre Tipps und Tricks an die jungen Sängerinnen und Sänger weitergeben. Eine weitere Besonderheit ist laut Brigitta Diel, dass die Teilnehmenden quasi ein Rundum-Glücklich-Paket erhalten: Ihnen werden sowohl der Meisterkurs bezahlt als auch die Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung: „Das ist einzigartig.“

Wie in den Vorjahren sorgt Brigitta Diel auch dieses Mal dafür, dass die Nachwuchstalente in Gastfamilien aus dem Raum Waiblingen unterkommen – Familienanschluss und kultureller Austausch sind also garantiert. Bei der Zusammenstellung hat Brigitta Diel in der Vergangenheit schon so manchen Treffer gelandet: „Viele Stipendiaten halten den Kontakt zu ihrer Gastfamilie, manche sind sogar schon gemeinsam in den Urlaub gefahren.“

Schwerarbeit auf der Bühne

Nicht nur die Stimme, auch die Gestik muss richtig sitzen. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

An zwei Tagen, dem 16. und 17. September, läuft der Gesangsunterricht öffentlich, auf der Bühne des Ghibellinensaals im Bürgerzentrum Waiblingen. Die Proben sind längst nicht nur für eingefleischte Opernfans interessant – auch Menschen, die sonst wenig Kontakt zur klassischen Musikszene haben, kommen hier auf ihre Kosten. Denn die Profis Melanie Diener und Thomas Hampson vermitteln auf unterhaltsame Weise, worauf es beim Operngesang ankommt. Beim Zusehen wird schnell klar: Nicht nur die Stimme, sondern der gesamte Körper ist da gefragt, Opernsängerinnen und -sänger leisten tatsächlich körperliche Schwerarbeit.

Wie immer endet der Meisterkurs mit einem festlichen Abschlusskonzert, das am 20. September, stattfindet. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen mit ihrer Chefdirigentin ﻿Ariane Matiakh sorgt für die instrumentelle Begleitung der Nachwuchstalente. Auf dem Programm stehen unter anderem Auszüge aus Mozarts „Cosi fan tutte“, „Die Hochzeit des Figaro“ und „Die Zauberflöte“ sowie aus Franz Lehárs „Die lustige Witwe“, Johann Strauss’ „Die Fledermaus“ und „Das Rheingold“ und „Tannhäuser“ von Richard Wagner.

Kostenloses Konzert auf dem Waiblinger Marktplatz

In den Genuss eines kostenlosen Konzerts mit den Stipendiaten kommen alle, die am Donnerstag, 18. September, ab 17 Uhr auf dem Waiblinger Marktplatz vorbeischauen. Dort sind die Teilnehmer der Opernwerkstatt bei der Opernedition der Veranstaltung „Waiblingen erfrischt“ zu Gast und singen Lieder aus ihren Heimatländern.

Live und Online

Proben

Die öffentlichen Proben kann man am 16. und 17. September von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besuchen. Ein Tagesticket kostet zehn Euro und ist vorab online erhältlich unter www.waiblingen.de. Es gibt einen Livestream auf Youtube.

Konzert

Das Abschlusskonzert ist am 20. September, 20 Uhr, im Bürgerzentrum Waiblingen.