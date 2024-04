1 Das Opernhaus Stuttgart muss dringend saniert werden Foto: dpa/dpa

Wie geht es weiter mit dem „Jahrhundertvorhaben" (Ministerpräsident Kretschmann) Erweiterung des Staatstheaterareals in Stuttgart-Mitte? Die Stadt will die formalrechtlichen Voraussetzungen für eine Planung schaffen.











Wie geht es weiter mit dem „Jahrhundertvorhaben“ (Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne) Erweiterung des Staatstheaterareals am Standort Stuttgart-Mitte und der Generalsanierung des Opernhauses? Die Frage ist in den vergangenen Monaten deutlich in den Hintergrund gerückt. Nun aber kommt wieder Bewegung in das Gesamtszenario. Dazu passt der Tagesordnungspunkt 12 der Sitzung des Ausschusses für Städtebau und Technik der Stadt Stuttgart an diesem Dienstag, 23. April. Gefasst werden soll ein Aufstellungsbeschluss, der das Bebauungsplanverfahren einleitet und die Möglichkeit eröffnet, förmliche Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.