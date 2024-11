Opernsanierung Stuttgart: Das sagt der Geschäftsführende Intendant: Marc-Oliver Hendriks: „Die Infrastruktur ist schlicht aufgezehrt“

1 Marc Oliver Hendriks lenkt die Staatstheater Stuttgart als Geschäftsführender Intendant Foto: Staatstheater Stuttgart/Maks Richter

Schreckensnachrichten bestimmen aktuell das „Jahrhundertprojekt“ Erweiterung des Staatstheater-Areals und Sanierung des Opernhauses in Stuttgart. Was sagt Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater?











Die vergangenen Tage hatten es in sich für die Staatstheater Stuttgart: Ein Bericht unserer Zeitung über eine mindestens vier Jahre längere Bauzeit für das am Nordbahnhof geplante Interimstheater und Gesamtkosten von bis zu zwei Milliarden Euro für das Gesamtprojekt einer Erweiterung des Staatstheater-Areals um 10000 Quadratmeter Nutzfläche am Standort, Neubau eines Kulissen- und Werkstattgebäudes im Areal Zuckerfabrik sowie Generalsanierung des Opernhauses bestimmte am Montag auch die Verwaltungsratssitzung der Staatstheater sowie die Aufsichtsratssitzung der Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater. Wie geht es in Oper, Ballett und Schauspiel nun weiter? Wir haben nachgefragt – bei Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater Stuttgart.