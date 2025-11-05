Opernsängerin Helene Schneiderman: Tochter von Holocaust-Überlebenden singt jüdische Lieder – Konzert in Fellbach

Die Opernsängerin Helene Schneiderman gastiert im Rahmen der Reihe „Jüdisch & deutsch“ in Fellbach. Im Gespräch gibt die gefragte Mezzosopranistin Einblicke in ihr Programm.
Sie gehört zu den berühmtesten Vertreterinnen ihres Fachs, ist weiterhin Publikumsliebling der Staatsoper Stuttgart, singt bis heute auf den Bühnen wichtiger Opernhäuser dieser Welt – und sie ist gebürtige Amerikanerin und Jüdin. Zum Abschluss der Reihe „Jüdisch & deutsch“ der Kulturgemeinschaft Fellbach kommt die Mezzosopranistin Helene Schneiderman am Sonntag, 9. November, in die Musikschule am Guntram-Palm-Platz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Im Interview mit unserer Redaktion spricht sie über die Bedeutung ihres Auftritts, über Antisemitismus und ihre Reisen in die USA.