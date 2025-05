Opernsänger-Paar aus Stuttgart: Zwei Jobs auf der Bühne und vier Kinder

1 Esther Dierkes und Björn Bürger mit ihren Kindern Leonore, Elise, Johann und Gustav. Foto: Caroline Holowiecki

Esther Dierkes und Björn Bürger sind international gefragte Opernsänger, miteinander verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Ein Hausbesuch in Stuttgart-Degerloch.











So köstlich das kunstvoll verzierte Petit Four auch ausschaut, es trifft nicht Elises Geschmack. Der Zuckerguss ist zu zuckrig oder zu hart oder beides. Das bereits auseinandergenommene Feingebäck landet auf Papas Teller, stattdessen widmet sich das kleine Mädchen lieber einem Stückchen Erdbeerkuchen. Es gibt an diesem Nachmittag Tee und Süßes. Dass Esther Dierkes und Björn Bürger und ihre vier Kinder heute mal alle zusammen daheim sind, das ist etwas Besonderes. „Das kommt nicht so oft vor“, sagt Esther Dierkes.