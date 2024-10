Opernperformance in Stuttgart: Das Sweatshirt zu „Sancta“: „In der Oper gewesen, gekotzt“

1 Verkauft sich der Pulli zu „Sancta“ so gut wie eine Vorstellung der Performance? Foto: /Kessel-tv

Die Opernperformance „Sancta“ ist in Stuttgart immer ausverkauft. Wo Erfolg ist, ist Merchandising nicht weit. Jetzt gibt’s ein schräges Sweatshirt zum Aufreger: „In der Oper gewesen, gekotzt“. Wer steckt dahinter?











Link kopiert



Wenn am Samstag in Stuttgart die Operninszenierung „Sancta“ erneut aufgeführt wird, über die Zeitungen in halb Europa schreiben, wird es an den Eingängen des ausverkauften Opernhauses mehr Securitykräfte geben als gewohnt. Die Staatsoper, die Teil des größten Mehrspartenhauses Europas ist, will auf Nummer sicher gehen, vor allem die österreichische Performancekünstlerin Florentina Holzinger schützen, die Gewaltdrohungen erhalten hat. Aufgebrachte Kritiker reden von „Katholiken-Bashing“ in dem umstrittenen Stück.