Handy aus, Kopf frei: Nach dem Eurovision-Song-Contest-Hype im Frühjahr gönnte sich JJ eine Pause. Was ihn jetzt antreibt und warum die neue Single überrascht.
Wien - "Leitln, wir hab’n den Schas gewonnen. I bring’s hoam!" Mit einem breiten, österreichischen Akzent und einem noch breiteren Grinsen reckt Johannes Pietsch in der Nacht zum 18. Mai ein gläsernes Mikrofon in die Höhe. Der Countertenor aus Wien hatte kurz zuvor mit seiner Pop-Arie "Wasted Love" den wohl bekanntesten Musikwettbewerb der Welt gewonnen - den Eurovision Song Contest. Am Freitag (5.9.) bringt JJ, wie sich Pietsch als Künstler nennt, die Nachfolge-Single "Back To Forgetting" raus.