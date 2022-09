1 Die Planungen für die Krönung von König Charles III. laufen bereits. Foto: imago/i Images

Die "Operation Golden Orb", wie die Planung für die Krönung von König Charles III. genannt wird, ist bereits im Gange. Der Termin soll schon feststehen.















Kleiner, kürzer, billiger und schneller? Erste Details zur Krönung von König Charles III. (73) in der Westminster Abbey sickern durch. Demnach planen er und der Palast eine deutlich reduzierte Zeremonie im kommenden Frühjahr.

"Operation Golden Orb" läuft

Wie "Mail Online" von der "Operation Golden Orb", wie die Planung von Charles' Krönung genannt wird, berichtet, könnte sie am 70. Jahrestag der Krönung seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), stattfinden, also am 2. Juni 2023. Während die verstorbene Monarchin auf ihre eigene Krönung im Jahr 1953 ganze 16 Monate warten musste, wird die Krönung von Charles also nach einem viel kürzeren Zeitraum stattfinden.

Quellen haben zudem verraten, dass die Zeremonie "kürzer, kleiner und weniger kostspielig" sein wird als die Krönung seiner Mutter, obwohl sie auch eine Feier ihres Lebens beinhalten werde. Der Gottesdienst soll die von ihm neu gestaltete, "abgespeckte" Monarchie widerspiegeln und würde auch der anhaltenden Lebenskostenkrise in Großbritannien Rechnung tragen.

Als Queen Elizabeth II. im Juni 1953 gekrönt wurde, war die aufwendige Zeremonie ein dringend benötigter moralischer Schub für eine Nation, die durch den Krieg an Prunk verloren hatte. Es wird angenommen, dass sie damals 1,57 Millionen Pfund gekostet hat, was heute etwa 45 Millionen Pfund entspricht.

Traditionelle Aspekte und Diversität des Vereinigten Königreichs

Es wird erwartet, dass die traditionellen Aspekte der Zeremonie unverändert bleiben. Darüber hinaus soll der König, der gleichzeitig das Oberhaupt der Kirche von England ist, versuchen, die Vielfalt des Vereinigten Königreichs zu feiern. So sollen Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen, darunter Christen, Muslime, Juden, Hindus und Buddhisten, zum Gottesdienst in der Londoner Abtei eingeladen werden.

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September auf Schloss Balmoral wurde aus ihrem Erstgeborenen, Prinz Charles, nach ihrer 70-jährigen Regentschaft der neue König. Zeitgleich trat auch die "Operation Golden Orb" in Aktion. Nach dem Staatsbegräbnis und der Beisetzung am Montag (19.9.) hat sich die königliche Familie im Rahmen einer Trauerzeit bis nächsten Montag zurückgezogen.