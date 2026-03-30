Oper Stuttgart: Unter der Blutdusche – So ist die Oper „Dialogues des Carmélites“ in Stuttgart

Ewelina Marciniak hat die Oper „Dialogues des Carmélites“ von Francis Poulenc an der Staatsoper Stuttgart inszeniert – mit großartigen Sängerinnen.
Eine verstörende, unheilvolle Marschmusik, ein Ritschen, ein dumpfer Schlag. Ein weiteres Opfer ist von der imaginären Guillotine gefällt. „Salve Regina“ singen sie im Chor, aber eine Stimme nach der anderen erstirbt. In der Stuttgarter Staatsoper gehen die Frauen, entkleidet bis auf den Unterrock, tief ergriffen durch einen Glaskasten und erstarren unter einer Blutdusche. Dann legen sie sich, rot und nass gezeichnet, der Reihe nach an die Bühnenrampe: mahnend, wie zur Leichenschau.