Oper Stuttgart: Alles im Fluss: So war das Auftaktkonzert der Staatsoper Stuttgart

Das Saisoneröffnungskonzert der Staatsoper Stuttgart bringt sehr Unterschiedliches zusammen – Schmonzetten und Wagner zum Beispiel. Das passt zum Leitmotiv der kommenden Spielzeit .
Man hätte auch Schuberts „Winterreise“ wählen können. Das „Fremd bin ich ausgezogen“ hätte exzellent zu dem Thema gepasst, mit dem sich die Staatsoper Stuttgart in der gerade begonnenen Spielzeit ganz besonders beschäftigen wird. Man hat aber nicht Schuberts bekanntesten Liederzyklus ausgesucht, sondern ein anderes Werk des Komponisten, und diese Wahl macht ebenfalls etwas deutlich.