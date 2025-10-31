Wer in den vergangenen Tagen am Feuersee war, hat es vielleicht schon gesehen: Der Punschwald ist wieder da. Was ist neu? Und schmecken Glühwein und Bratwurst auch bei Herbstsonne?

Die Sonne scheint, es sind 14 Grad in Stuttgart – und trotzdem riecht es nach Tannenwald, Punsch und Bratwurst? Ja, denn am 30.10. hat der Punschwald am Feuersee eröffnet und bringt schon Ende Oktober vorweihnachtliche Stimmung in den Kessel. Wir waren direkt vor Ort und haben ausgecheckt, wie Glühwein, Raclette und Co. an diesem goldenen Herbsttag so ankommen.

Wer das W&W-Areal am Feuersee betritt, dem steigt der Duft von Tannen und Holzspänen in die Nase. Wo bis vor kurzem noch Minigolf gespielt wurde, wandert man nun auf waldigen Pfaden zwischen mehr als 1000 Tannen und beleuchteten Holzfiguren hindurch,.

Das Angebot ist in diesem Jahr noch vielfältiger: Es gibt verschiedene Suppen, Raclette, vegane Grillwürstchen und Knödel. Das Highlight sind auf jeden Fall die vielen Punsch- und Glühweinsorten.

Im Punschwald gibt es viele verschiedene Punsch- und Glühweinsorten zu probieren. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Unter einem Meer von Lichterketten laden viele Spots zum Verweilen ein. Auch dieses Jahr gibt es viele Steh- und Sitzgelegenheiten, die mit beheizten Öfen ausgestattet sind. Die Öfen verbreiten eine gemütliche Kaminfeuer-Stimmung und runden die cozy Atmosphäre ab. In einigen Nischen verstecken sich außerdem beheizte Holzkrippen, die auch reserviert werden können. Insgesamt gibt es dieses Jahr etwa 400 Sitzplätze, auf denen ihr es euch gemütlich machen könnt.

Vorweihnachtlicher Auftakt im Oktober begeistert Gäste

Zum Soft-Opening am 30.10. hatten Gäste die Gelegenheit, bereits im Oktober auf die vorweihnachtliche Saison anzustoßen. Richtige Weihnachtsstimmung wollte sich dabei noch nicht einstellen, aber dafür ist schließlich auch noch reichlich Zeit!

Naste (29) aus Stuttgart besuchte das Opening mit Freunden: „Eigentlich drücke ich mich lieber vor weihnachtlichen Sachen. Deshalb wollte ich heute als eine der ersten hier reinschneien.“

Der Punschwald am Feuersee hat eröffnet. Im Bild (von Links): Silas, Naste, Karen und Luis Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ihre Freundin Karen (28) war letztes Jahr bereits im Punschwald. Sie freut sich schon auf das Raclette-Brot, das letztes Jahr „auf jeden Fall hoch im Kurs“ war, wie sie uns erzählt.

Der Gruppe gefällt die Atmosphäre – sogar besser als auf einem klassischen Weihnachtsmarkt. Es sei nicht so überlaufen, nicht so altbacken und kitschig. Dank den Öfen und Heizstrahlern muss auch niemand frieren.

Punschwald expandiert: Neue Location in Stuttgarts

Nachdem der Punschwald letztes Jahr ein großer Erfolg war, bespielen die Macher Valentin Hillengass und Philipp Hettler dieses Jahr eine zweite Location: direkt zwischen Milaneo und Stadtbibliothek.

Punsch und Glühwein schmecken den Besuchern auch schon Ende Oktober. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Dort fällt der Startschuss in der ersten Novemberwoche. Auch hier gibt es den Tannenwald mit atmosphärischer Beleuchtung, allerdings in etwas kleinerem Format.

Halloween-Party im Punschwald: DJ-Sounds und coole Drinks

Wem es noch zu früh ist für Weihnachten, der kann am 31.10. die große Halloween Party besuchen. Inmitten von Tannen und schaurig-schöner Deko gibt es DJ-Sounds mit Mixed Music und aktuellen Hits. Neben Punsch und Glühwein werden zu diesem Anlass auch coole Drinks ausgeschenkt.

Punschwald, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West und Milaneo, Mailänder-Platz 7, bis Ende Feb.: Do-So 16:16-22 Uhr, Sa ab 12:12 Uhr.