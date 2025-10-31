Wer in den vergangenen Tagen am Feuersee war, hat es vielleicht schon gesehen: Der Punschwald ist wieder da. Was ist neu? Und schmecken Glühwein und Bratwurst auch bei Herbstsonne?
Die Sonne scheint, es sind 14 Grad in Stuttgart – und trotzdem riecht es nach Tannenwald, Punsch und Bratwurst? Ja, denn am 30.10. hat der Punschwald am Feuersee eröffnet und bringt schon Ende Oktober vorweihnachtliche Stimmung in den Kessel. Wir waren direkt vor Ort und haben ausgecheckt, wie Glühwein, Raclette und Co. an diesem goldenen Herbsttag so ankommen.