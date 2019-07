3 Der 31-Jährige fiel aus dem Riesenrad und starb in einer Klinik. Foto: 7aktuell.de

Der 31-Jährige, der nach einem Sturz aus dem Riesenrad beim Open Beatz Festival in Herzogenaurach lebensgefährlich verletzt worden war, ist nun in einer Klinik gestorben.

Herzogenaurach - Nach einem Sturz aus einem Riesenrad auf dem Open Beatz Festival in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 31-Jähriger gestorben. Der Besucher des Musikfestes starb in der Nacht auf Sonntag in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Notarzt hatte den Mann nach dem Unglück am Samstag zunächst behandelt, der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht (wir berichteten). Der Grund für den Sturz aus dem Fahrgeschäft war unklar. Open Beatz, Süddeutschlands größtes Open Air-Festival für elektronische Musik, wird seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg gefeiert. Nach Angaben der Organisatoren zählt es rund 20 000 Besucher.