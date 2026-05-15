Die Leidenschaft fürs Motorradfahren begleitet die Musik-Ikone seit ihrer Jugend - jetzt entsteht aus der Leidenschaft eine ungewöhnliche Benefizaktion.
Als knallharte Rockröhre war Musik-Ikone Andrea Berg bisher nicht bekannt. Dennoch will die Schlagersängerin aus Kleinaspach im Rems-Murr-Kreis ihre Begeisterung fürs Motorradfahren für eine ungewöhnliche Benefizaktion einsetzen. Die exklusive Harley Davidson, auf der die Künstlerin bei ihrer Open-Air-Tour in diesem Sommer unterwegs ist, wird für den guten Zweck verlost – und soll helfen, Spendengelder für an Muskelschwäche erkrankte Menschen einzuwerben.