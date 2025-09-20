Open-Air-Modenschau bei „Abseits“: Hohe Mieten, leere Läden – Winni Klenk fordert Kurswechsel für Stuttgart

Winni Klenk zeigt bei einer Open-Air-Modenschau auf dem Kleinen Schlossplatz die Trends. Ihm geht es aber um mehr als Looks: Der Abseits-Chef kämpft für den Erhalt kleiner Läden.
Fake News haben einen schlechten Ruf. Bei Fake Fur ist das anders. Gemeint ist Kunstfell, das täuschend echt aussieht, sich weich anfühlt – und ohne Tierleid entsteht. Genau dieser Look gehört für Winni Klenk, Inhaber des Stuttgarter Abseits-Stores, zu den Trends des Herbstes und Winters 2025. Und das sind garantiert keine Fake News.