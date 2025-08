Open-Air-Modenschau in Stuttgart: Laufsteg trifft Laufkundschaft: Lässige Eleganz in urbaner Kulisse

Janina von Essen, Tochter des renommierten Weinhändlers und Sommeliers Alexander Baron von Essen, hat Anfang des Jahres ihre Weinbar Ve (ausgesprochen wie das englische „we“) im Dorotheen-Quartier eröffnet. Weil sie die bisherige Einzelhandelsfläche zur Gastronomie umwandeln wollte, war ein aufwendiger bürokratischer Prozess notwendig, der Zeit und Nerven gekostet hat. Bis grünes Licht aus dem Rathaus kam, vergingen fast zwei Jahre.

Das Warten hat sich gelohnt – nicht nur für die Wirtin, sondern auch für das Einkaufsviertel unweit des Stammhauses von Breuninger. Das DoQu ist seitdem spürbar belebt. Für viele Gäste ist das Ve zu einem Treffpunkt mit Wohnzimmeratmosphäre geworden – ob zum After-Work-Drink oder als Ziel nach dem Einkaufsbummel. Bei schönem Wetter ist der Außenbereich gut besucht.

Rot steht hoch im Kurs Foto: Leilou

Mit dem kroatischen Modelabel Leilou, das in Stuttgart mit einem Store auf dem Killesberg vertreten ist, hat die Weinbar Ve die urbane Kulisse im Freien zur Bühne gemacht. Auf der einen Seite klirren Gläser, auf der anderen Seite brandet Beifall auf – dazwischen Models, die in fließenden Kleidern und lässigem Leilou-Look über den weißen Catwalk laufen. Auch die Damenmode präsentiert sich oft hell und weiß. Raffinierte Schnitte, nachhaltige Stoffe (sie stammen meist aus Italien) und frische Farbakzente stehen im Mittelpunkt. Produziert wird in Kroatien, in der Heimat der Designerin und Leilou-Gründerin Aleksandra Dojčinović.

Gruppenbild der Models Foto: Leilou

Auch Laufkundschaft bleibt stehen vor dem Laufsteg und staunt. Der Look ist feminin, aber reduziert – und soll damit die moderne, selbstbewusste Frau ansprechen. Marija Valentic, die Inhaberin der Stuttgarter Leilou-Boutique, unterstreicht, auf was es dem Label und ihr ankommt: „Wir wollen Kleider verkaufen, die sowohl modisch als auch langlebig sind – mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt.“