Festivalstimmung in Fellbach: Der legendäre Freddy Mercury ist am Donnerstag bei Live im Park für ein paar Stunden wiederauferstanden. Die Vipers aus Italien haben eine Queen-Mania ausgelöst. Rund 3500 Zuschauer feierten und sangen auf dem Guntram-Palm-Platz bei der Schwabenlandhalle: „We are the Champions“.

Die Musik von Queen verbindet Generationen – und das tut auch Live im Park. Jeden Donnerstag strömen Fans aller Altersgruppen in Scharen auf die Wiese und vor die Bühne. Sie kommen mit Decken, viel Vorfreude und guter Laune. Christiane Eichenhofer gehört dazu. Fast kein Konzert hat sie versäumt, seitdem die Open-Air-Konzertreihe der Stadtwerke Fellbach 2019 – im Jahr der Remstal-Gartenschau – erstmals an den Start ging. „Live im Park ist für mich, wie wenn das Wochenende bereits am Donnerstag beginnt“, sagt die Gründerin, Namensgeberin und Vorstandsvorsitzende der Christiane-Eichenhofer-Stiftung, die mit der Tour Ginkgo Spenden für krebskranke Kinder sammelt. Sie schätzt die „tolle Musik und besondere Stimmung“ und die Begegnungen. „Es ist ein Treffpunkt geworden.“

Zehn Sommerabend-Konzerte unter freiem Himmel

Das Konzept von Live im Park ist einfach und genial: Zehn Sommerabend-Konzerte unter freiem Himmel – fast immer mit Petrus Segen ohne Regen –, mit Bands unterschiedlicher Couleur, aber immer mit großer Klasse, und alles bei kostenlosem Eintritt. „Es ist unglaublich, welche Lebensfreude jeden Donnerstag zu spüren ist“, sagt Gerhard Ammon, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Offensichtlich treffe Live im Park den richtigen Nerv.

Auch in den sozialen Medien schlägt die Begeisterung hohe Wellen. Die Veranstaltung hat nach nur drei Auflagen – 2020 und 2021 machte die Coronapandemie Veranstaltern und Publikum einen Strich durch die Rechnung – bereits Kultstatus erreicht. Kristin Reichert aus Dettingen an der Erms fährt eine Stunde mit dem Auto, um donnerstags dabei zu sein. „Mittlerweile gibt es ja in vielen Städten solche Events, aber Live im Park ist etwas Besonderes“, sagt sie. Das sieht auch Bob Kachler, IT-Experte und Musiker aus Fellbach, genauso. „Die Veranstaltung sucht ihresgleichen.“

Das liegt auch an der Bandauswahl. Die sei „wirklich klasse“, findet Gerhard Ammon und lobt seine Kollegin Sabine Sorg, die seit Anfang an hauptverantwortlich für die Organisation von Live im Park ist. Es stecke viel Arbeit im Hintergrund, sagt Ammon. „Aber jede Minute hat sich gelohnt, wenn man in die begeisterten Gesichter sieht.“ Die Auswahl der Bands sei abwechslungsreich, jedes Mal habe man das Gefühl, besser könne es nicht werden, so der Stadtwerke-Chef. „Bis der nächste Donnerstag kommt und wieder alles toppt.“

Was die Besucherzahlen anbetrifft, toppte der Abend mit der Queen-Tribute-Band Vipers alles bisher dagewesene. Ebenfalls im Internet wurde nach dem Konzert laut gejubelt: „Danke, danke, danke für diesen tollen Abend“, schreibt Sylvia Frank nach dem Auftritt am Donnerstagabend. „Überragend“ findet Gabriel Bieg, der Geschäftsführer des TV Oeffingen, sei die Band gewesen. Und Rainer Michael Graßl, der Admin der Facebook-Gruppe „Du bist dem Kappelberg verbunden und ein Fellbächer wenn...“ mit fast 11 750 Mitgliedern, dankte auch den Veranstaltern „für die Mühe, Organisation und Leidenschaft“.

Gäste und Bands sind glücklich

„Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Feedbacks, persönlich an den Abenden, aber auch durch Anrufe und zahlreichen E-Mails“, sagt Sabine Sorg. Vorbereitung und Durchführung machten richtig viel Arbeit, der große Erfolg und die vielen glücklichen Menschen glichen das aber alles aus. „Live im Park ist in aller Munde, und die Besucherzahlen sind unglaublich gestiegen.“ Nicht nur die Gäste seien glücklich, den Bands gefalle das schöne und einzigartige Ambiente ebenfalls, erklärt Sabine Sorg.

Das gilt auch für die Lokalmatadoren von der Molch Combo. Sie bestreiten mit ihrer „Rock’n-Show“ das Finale am Donnerstag, 7. September. Um bei den Konzerten der anderen Bands dabei zu sein, hat die Kultband aus Fellbach um Sänger Peter Notter für die Dauer von Live im Park ihren Probenabend von Donnerstag auf Mittwoch vorverlegt.