Am Freitagabend Deichkind, am Samstagabend dann Cro. Gleich zwei große Open-Air-Konzerte sollen in Stuttgart stattfinden. Wird der Dauerregen da zum Problem? Wir haben den Veranstalter gefragt.

Seit Tagen ist es regnerisch, daran wird sich wohl auch in den nächsten Tagen wenig ändern. Nachdem das Wacken-Festival nur eingeschränkt stattfinden kann, fragen sich nun viele, ob das Wetter auch Einfluss auf die beiden großen Open-Air-Konzerte von Deichkind und Cro auf dem Cannstatter Wasen haben wird.

Am Freitagabend wird die Elektro-Punk Gruppe Deichkind erwartet, die etwa besonders bekannt für ihre aufwendigen Liveshows ist. Am Samstag dürfen sich die Fans von deutschem Hip-Hop auf das Heimspiel von Cro freuen, der mit „11:11“ im vergangenen Jahr ein neues Album veröffentlicht hat. Sein Konzert ist ausverkauft, für Deichkind gibt es nach wie vor Tickets.

Lesen Sie auch

Doch können die beiden großen Open-Air-Konzerte in Anbetracht des Regens überhaupt ohne Einschränkungen stattfinden? Chimperator Live gibt als Veranstalter Entwarnung. „Im Moment sieht es nach mäßigem Niederschlag aus. In dem Fall macht uns, aus Produktionssicht, der Regen überhaupt nichts aus“, erklärt Matthias Mettmann, der Geschäftsführer von Chimpeator Live. Bühnen und Bauten stehen schon und im Vergleich zum Wacken-Festival habe man mit dem Wasen in Stuttgart einen befestigten Untergrund. „Da kann der Wasen mal seine Stärke ausspielen“, sagt er. Das Gelände sei außerdem an die Kanalisation angeschlossen, überall gebe es Abläufe. „Das Wasser kann gut ablaufen, auch wenn sich die ein oder andere Pfütze wohl kaum vermeiden lässt“, so Mettmann.

Aber natürlich hoffe er trotzdem für die vielen Besucherinnen und Besucher, dass es während des Konzerts nicht regnen wird. Grundsätzlich empfehle er, sich dem Wetter entsprechend anzuziehen und etwa an eine Regenjacke zu denken. Schirme haben außerdem nichts auf einem Konzert verloren, macht er deutlich, „weil sie in der Regel die Sicht behindern.“