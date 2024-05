1 Nile Rodgers kommt Anfang Juli mit seiner Band Chic auf den Killesberg. Foto: Veranstalter/Veranstalter

Ende Mai beginnt auf der Freilichtbühne Killesberg die Open-Air-Saison. In diesem Jahr geben unter anderem Clueso, Deine Freunde und Nile Rodgers Konzerte auf Stuttgarts schönster Open-Air-Bühne.











Ohne den Produzenten Nile Rodgers hätte David Bowies Hit „Let’s Dance“ womöglich nicht ganz so soghaft geklungen und Madonnas Erfolgssingle „Like a Virgin“ nicht ganz so euphorisch. Beide Songs hat der New Yorker vor rund vier Jahrzehnten produziert, und erst im Februar dieses Jahres spielte der auch als Komponist („We are Family“ von Sister Sledge) erfolgreiche Musiker Gitarre bei einer Grammy-Party in Los Angeles, die auch Christian Doll besuchte. Der Geschäftsführer des Stuttgarter Konzertveranstalters C2Concerts war begeistert – und auch deshalb spielt Nile Rodgers mit seiner achtköpfigen Band Chic am 3. Juli auf der Freilichtbühne Killesberg.