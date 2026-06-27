Der Schlagersänger Roland Kaiser tritt am Samstag, 11. Juli, in Aspach auf. Welche Tickets noch verfügbar sind, wo geparkt werden kann und was man nicht zum Konzert mitbringen darf.

Wer zu Roland Kaiser nicht Nein sagen kann und im Rems-Murr-Kreis wohnt, dürfte sich den 11. Juli 2026 vormerken: Der Grandseigneur des deutschen Schlagers tritt nämlich an jenem Abend in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach auf. Beginn ist um 20 Uhr. Viele Fans werden gespannt sein, welche Klassiker es an diesem Abend auf die Setlist schaffen – und welche Lieder in Aspach tausendfach mitgesungen werden.

An bekannten Titeln fehlt es nicht: „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“ und „Warum hast Du nicht nein gesagt“ gehören zu den Liedern, die viele Schlagerfans sofort im Ohr haben dürften. Laut Veranstalter steht der 1952 geborene West-Berliner seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft.

Vor dem Konzert stellen sich aber auch ganz praktische Fragen: Welche Karten sind noch zu bekommen? Wo kann man parken? Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arena? Und welche Regeln gelten auf dem Gelände?

Welche Tickets gibt es noch für Roland Kaiser in Aspach?

Bei Eventim sind für das Konzert mehrere Ticketkategorien gelistet. Die Sitzplätze kosten gerundet 130 Euro, 120 Euro, 110 Euro und 90 Euro. Außerdem wird ein normaler Stehplatz für rund 75 Euro angeboten.

Für den Innenraum gibt es zudem ein Early-Entry-Ticket für 90 Euro. Damit erhalten Besucherinnen und Besucher laut Eventim 30 Minuten früher Einlass in den Stehplatzbereich. Nicht mehr verfügbar waren am 25. Juni bei unserem Check des online Ticket-Shops die Sitzplätze der Kategorie 5 für 75 Euro sowie der Stehplatz „Front of Stage“ für 110 Euro. Da sich die Kartenlage laufend ändern kann, sollten Interessierte die Verfügbarkeit direkt beim Ticketanbieter prüfen.

VIP-Tickets kosten bis zu 300 Euro

Wer das Konzert mit Zusatzleistungen besuchen möchte, kann auch VIP-Tickets buchen. Das VIP-Stehplatzticket „Front of Stage“ kostet rund 280 Euro, das VIP-Sitzplatzticket 300 Euro. Enthalten sind laut Eventim unter anderem der Zugang zum VIP-Bereich ab 17 Uhr, ein VIP-Platz, Speisen, Getränke während des Konzerts und in der Pause, ein Mitternachtssnack sowie eine After-Show-Party.

Wo können Besucher an der WIRmachenDRUCK Arena parken?

Wer mit dem Auto anreist, sollte genügend Zeit einplanen. Rund um die WIRmachenDRUCK Arena befinden sich nach Angaben des Sonnenhofs mehr als 3000 Stellplätze. Davon sind 700 befestigt, weitere Parkmöglichkeiten liegen auf unbefestigten Ausweichflächen, also auf Wiesen. Fürs Navigationsgerät wird die Jahnstraße in 71546 Aspach angegeben.

Auf den Parkplätzen P0 bis P5 dürfen Autos nur mit einem aktuellen Parkausweis der Veranstaltung abgestellt werden. Diese Parkausweise sind in begrenzter Zahl buchbar und kosten 10 Euro zuzüglich 2,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Bei einer Stornierung erfolgt keine Rückerstattung. Alle weiteren Parkplätze sind kostenfrei nutzbar.

Wegen des erwarteten Verkehrsaufkommens wird eine frühe Anreise empfohlen. Außerdem sollten Besucherinnen und Besucher in den Tagen vor dem Konzert auf aktuelle Hinweise achten, vor allem bei schlechter Wetterlage.

Wie kommt man mit Bus und Bahn zum Konzert?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln führt der Weg zunächst zum Bahnhof Backnang. Von Stuttgart aus fahren dorthin die S-Bahnen S3 über Bad Cannstatt, Fellbach und Waiblingen sowie S4 über Ludwigsburg und Marbach. Vom angrenzenden ZOB Backnang fährt ein kostenloser Shuttlebus zur WIRmachenDRUCK Arena. Abfahrt ist laut Gemeinde Aspach an Bussteig 2.

Für Reisebusse gilt eine eigene Regelung. Eine direkte Anfahrt an die Arena ist nicht vorgesehen. Busse sollen das Gewerbegebiet Forstboden ansteuern. Als Adresse für das Navigationsgerät wird Daimlerstraße 1 in 71546 Aspach genannt. Von dort sind es zu Fuß etwa 700 bis 1000 Meter bis zur Arena. Der Weg führt am Waldrand entlang; der Pfad durch den Wald soll nicht benutzt werden.

Was darf mit aufs Gelände – und was nicht?

Besucherinnen und Besucher sollten möglichst wenig mitnehmen. Nicht erlaubt sind unter anderem Speisen und Getränke, Stühle, Hocker, sperrige Gegenstände, Pyrotechnik, Grill, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, Drogen, größere Taschen und Rucksäcke über DIN-A4-Format, Koffer, Tiere, Regenschirme, Zelte, Fahrräder, Skater, Roller, Helme, Deos und Parfüms.

Ebenfalls nicht zugelassen sind professionelle Spiegelreflexkameras und Kameras mit austauschbaren Linsen, Video- und Tonaufzeichnungsgeräte, Tablets, Laptops, Stative, Selfie-Sticks, Drohnen, Laserpointer sowie mechanische oder elektrisch betriebene Lärminstrumente.

Erlaubt sind unter anderem Handys, Feuerzeuge, Zigaretten, Decken, Sitzkissen und Fotoapparate ohne Wechselobjektiv. Rollatoren und Rollstühle sind nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen vorgesehen.

Wie wird beim Konzert bezahlt?

Auf dem Veranstaltungsgelände wird mit Wertbons bezahlt. Diese Wertbons können im Zugangsbereich an speziell ausgewiesenen Ständen erworben werden. Dafür wird Bargeld benötigt. Besucherinnen und Besucher sollten also nicht ausschließlich auf Karten- oder Smartphone-Zahlung setzen.

Was gilt für Kinder und Jugendliche?

Kinder unter sechs Jahren erhalten keinen Zutritt zur Veranstaltung, auch nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Konzert nur in Begleitung einer vertretungsberechtigten Person besuchen, die ebenfalls eine Eintrittskarte hat.

Für Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahren gibt es auf Anfrage eine Ermäßigung ausschließlich im Stehplatzbereich. Ab 15 Jahren gilt der volle Eintrittspreis.

Was man sonst noch wissen sollte

Wer das Gelände nach dem Entwerten der Eintrittskarte verlässt, kommt später nicht erneut hinein. Die Gemeinde Aspach warnt außerdem vor Tickets über Drittanbieter oder unbekannte Profile in sozialen Netzwerken. Karten sollten nur über offizielle Vorverkaufsstellen oder die genannten Online-Anbieter gekauft werden.