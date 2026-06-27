Der Schlagersänger Roland Kaiser tritt am Samstag, 11. Juli, in Aspach auf. Welche Tickets noch verfügbar sind, wo geparkt werden kann und was man nicht zum Konzert mitbringen darf.
Wer zu Roland Kaiser nicht Nein sagen kann und im Rems-Murr-Kreis wohnt, dürfte sich den 11. Juli 2026 vormerken: Der Grandseigneur des deutschen Schlagers tritt nämlich an jenem Abend in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach auf. Beginn ist um 20 Uhr. Viele Fans werden gespannt sein, welche Klassiker es an diesem Abend auf die Setlist schaffen – und welche Lieder in Aspach tausendfach mitgesungen werden.