Open-Air-Kino in Ludwigsburg startet: 23 Filme im XXL-Format

Das Sommernachts-Open-Air-Kino im Hof der Karlskaserne startet am 27. Juli in die 32. Auflage. Lesen Sie hier, welche Filme und Aktionen man nicht verpassen sollte.

Mit einem Knalleffekt hat alles angefangen. Ein Taxifahrer kutschierte das Orga-Team vor die Leinwand, dann eröffneten Rainer Storz und seine Mitstreiter am 3. Juli 1993 das erste Sommernachts-Open-Air-Kino in Ludwigsburg. Passend zu diesem fulminanten Aufgalopp wurde „Night on Earth“ gezeigt, ein Jim-Jarmusch-Meisterwerk mit herrlichen Episoden aus dem Taxifahrer-Universum. Die Gilde der professionellen Chauffeure hatte sogar freien Eintritt.

Drei Dekaden später zieht Rainer Storz als Geschäftsführer des veranstaltenden Vereins Kinokult immer noch die Fäden bei dem Event, das im Laufe der Zeit aber stetig gewachsen ist. Am Samstag, 27. Juli, fällt der Startschuss für die bereits 32. Auflage im Innenhof der Karlskaserne. Bis zum 18. August werden hier 23 Filme im XXL-Format präsentiert – aber nicht nur das.

„Alles steht Kopf 2“ veranschaulicht auf raffinierte Weise, was im Kopf eines Teenagers abgehen könnte. Foto: Pixar

Das Publikum darf sich im Hof der Karlskaserne auf ein Programm freuen, das mit aktuellen Kassenmagneten wie „Alles steht Kopf 2“ (8. August) oder „Ich, einfach unverbesserlich 4“ (14. August) aufwarten kann. „Wir wollen aber auch Filme zeigen, die zuletzt eher etwas unter dem Radar geflogen sind und nicht so erfolgreich waren, aber unbedingt auf die große Leinwand gehören“, sagt Rainer Storz. Er meint damit zum Beispiel den in der Motorradfahrer-Szene beheimateten „The Bikeriders“ (5. August), die schwarzhumorige Krimi-Parodie „A Killer Romance“ (15. August) von Richard Linklater oder „Challengers“ (6. August), eine von der Kritik hochgelobte Menage-à-trois im Tennis-Kosmos mit US-Superstar Zendaya in der Hauptrolle.

„Back to Black“ zeichnet das Leben der viel zu früh verstorbenen Musikerin Amy Winehouse nach. Foto: D/ean Rogers

Cineasten sollten sich außerdem den 13. August dick im Kalender anstreichen. Dann kann das Publikum die „Blues Brothers“ in Aktion sehen und verfolgen, wie sie im Auftrag des Herrn Geld für ein Waisenhaus sammeln. „Es ist schon seit langer Zeit Tradition, dass wir einen Filmklassiker oder einen Kultfilm im Sommernachts-Open-Air-Kino zeigen“, erklärt dazu Rainer Storz. Präsentiert wird der mit musikalischen Einlagen gespickte Streifen mit den stets Schwarz tragenden Brüdern Jake und Elwood Blues aus dem Jahr 1979 in der 149 Minuten langen Extended Version.

An die Freunde von Familienfilmen und französischen Komödien haben die Macher des Ludwigsburger Open-Air-Events ebenfalls gedacht und entsprechende Produktionen ins Programm genommen. Außerdem seien auch Arthouse-Filme wie „Perfect Days“ oder „Andrea lässt sich scheiden“ mit dem Kabarettisten Josef Hader zu sehen, die nicht in jedem Open-Air-Kino der Region gezeigt würden, wie Rainer Storz hervorhebt.

Abwechslungsreiche Speisekarte

Das Ludwigsburger Open-Air-Kino ist allerdings auch für sein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot bekannt. Auf der Speisekarte stehen heuer unter anderem mediterrane Gerichte, Burger, indische Spezialitäten, Pfannengerichte sowie italienische Eiskreationen. Foodtrucks, die sich auf vegetarisches und veganes Essen fokussiert haben, machen laut Storz tageweise ebenfalls an der Karlskaserne Station.

Die Atmosphäre in den Abendstunden ist immer wieder beeindruckend. Foto: Reiner Pfisterer

Das Organisationsteam hat ferner einige Aktionen in petto, die einen Vorgeschmack auf die folgenden Filme liefern – und Lust darauf machen sollen, schon im Vorfeld die Zeit auf dem Gelände zu verbringen. Die Kostümgruppe Teatro Veneziano wandelt beispielsweise am 30. Juli über das Areal, um auf den „Fack ju Göhte“-Ableger „Chantal im Märchenland“ einzustimmen. Das VfB-Maskottchen Fritzle macht für ein Torwandschießen am 3. August zu „Wochenendrebellen“ einen Abstecher nach Ludwigsburg. In dem Drama ziehen ein Vater und sein autistischer Sohn auf der Suche nach einem Lieblingsfußballklub durch deutsche Stadien. Zu dem Künstler-Biopic „Bob Marley – One Love“ steht am 16. August ein DJ Team von Territory Sounds an den Reglern.

Die wohl größte Leinwand im Raum Stuttgart

Wichtig ist Rainer Storz der Hinweis, dass sich auf dem Gelände ein großer, kostenloser Fahrradabstellplatz befindet. Die Leinwand ist aber auch erwähnenswert, sie dürfte mit ihrer Größe von 200 Quadratmetern Maßstäbe in der Region Stuttgart setzen. Platz ist für insgesamt 2200 Zuschauer, die auf nummerierten Stühlen sitzen können. Wer in der ersten halben Stunde nach dem Einlass kommt, kann Getränke, Cocktails und Popcorn zu reduzierten Preisen kaufen. Von Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 10. August, öffnen sich die Tore um 19.30 Uhr, die Filme beginnen um 21.30 Uhr. Von da an bis Sonntag, 18. August, verschiebt sich alles um eine halbe Stunde nach vorne – weil die Dämmerung früher einsetzt.

Wie man an Tickets kommt

Online

Eintrittskarten sind online unter www.openairkino-ludwigsburg.de/tickets und im Caligari-Kino in Ludwigsburg erhältlich. Tickets für die nächsten Veranstaltungstage und gegebenenfalls Restkarten werden täglich ab 27. Juli am Infoschalter im Hof des Kunstzentrums Karlskaserne angeboten.

Social Media

Das Programm und weitere Infos findet man unter www.openairkinoludwigsburg.de. Ganz aktuell über Aktionen und Verlosungen berichten die Veranstalter auf Instagram und Facebook. Die Vorstellungen sollen bei jedem Wetter stattfinden. Das Gelände ist aber nicht überdacht.