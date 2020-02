1 Auch am Residenzschloss in Ludwigsburg wird Peter Maffay nächstes Jahr auf der Bühne stehen. Foto: dpa/Joern Pollex

Peter Maffay kommt 2021 nach Ludwigsburg zu den KSK Music Open. Der Musiker spielt im Rahmen seiner Open-Air-Tour im August nächsten Jahres auch am Residenzschloss. Der Kartenvorverkauf beginnt bald.

Ludwigsburg - Im Rahmen der KSK-Music-Open im nächsten Jahr wird auch Peter Maffay vor der Kulisse des Ludwigsburger Residenzschlosses auftreten. Der 70-jährige Musiker gastiert am 6. August 2021 in Ludwigsburg – das Konzert ist gleichzeitig der Auftakt einer Open-Air-Tour, die Maffay in insgesamt acht Städte führt. In Baden-Württemberg gibt er lediglich ein weiteres Konzert: am 8. August im Schloss Salem. Neben seiner Rockmusik ist Peter Maffay auch als Miterfinder der Märchenfigur Tabaluga bekannt, zu der er mehrere Alben veröffentlicht hat.

Der Kartenvorverkauf für Maffays Konzerte im Ludwigsburger Residenzschloss und in Salem startet bereits am Mittwoch, 26. Februar 2020, um 10 Uhr bei Eventim. Bei den diesjährigen, zehnten, KSK-Music-Open im Juli und August treten unter anderem die Musiker AnnenMayKantereit, Sarah Connor und Lionel Richie auf.