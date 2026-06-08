Mehr als 60 Jahre lang hat der KSV Musberg sein Hohe-Wart-Fest mitten im Grünen veranstaltet. Jetzt gibt's ein neues Konzept und einen neuen Namen.
Wer nicht ortskundig ist, muss etwas suchen. Vom großen Parkplatz an der Sport- und Festhalle in Musberg schlängelt sich um den Kunstrasenplatz herum ein geteerter Weg leicht bergab. Unten angekommen trifft man auf einen zweiten weitläufigen Parkplatz. An diesem späten Nachmittag stehen etliche Autos hier im Schatten hoher Bäume. Was auf den ersten Blick nicht ersichtlich wird: Das ist tatsächlich der Musberger Festplatz. „Mittlerweile ist er zum Parkplatz verkommen. Ein Fest war hier ewig nicht“, sagt Dennis Seidel und lässt den Blick über die Fläche schweifen. Christopher Fraß nickt. „15 Jahre ist das auf jeden Fall her“, sagt er.