Mehr als 60 Jahre lang hat der KSV Musberg sein Hohe-Wart-Fest mitten im Grünen veranstaltet. Jetzt gibt's ein neues Konzept und einen neuen Namen.

Wer nicht ortskundig ist, muss etwas suchen. Vom großen Parkplatz an der Sport- und Festhalle in Musberg schlängelt sich um den Kunstrasenplatz herum ein geteerter Weg leicht bergab. Unten angekommen trifft man auf einen zweiten weitläufigen Parkplatz. An diesem späten Nachmittag stehen etliche Autos hier im Schatten hoher Bäume. Was auf den ersten Blick nicht ersichtlich wird: Das ist tatsächlich der Musberger Festplatz. „Mittlerweile ist er zum Parkplatz verkommen. Ein Fest war hier ewig nicht“, sagt Dennis Seidel und lässt den Blick über die Fläche schweifen. Christopher Fraß nickt. „15 Jahre ist das auf jeden Fall her“, sagt er.

Dennis Seidel und Christopher Fraß sind der Jugendleiter und der sportliche Leiter beim örtlichen Ringerverein KSV Musberg, bei den Panthers. Und sie und andere im Verein haben sich eines zum Ziel gesetzt: den in Vergessenheit geratenen Festplatz wiederzubeleben. Am 27. und 28. Juni steigt auf der Fläche am Rand des Ortszentrums erstmals das Musberger Ringer-Open-Air.

Open-Air in Musberg: Ringer engagieren Feierkartell

Der Samstag startet um 19 Uhr mit der „Mallorca meets 90s“-Fete. Dafür haben die Sportler die Partymacher Feierkartell engagiert. Das Duo Tim Tratz aus Plattenhardt und Oliver Haaga aus Echterdingen ist auf der Filderebene bekannt für erfolgreiche Veranstaltungen. Am Sonntag findet dann ab 10 Uhr die Familienhocketse statt mit Gottesdienst, Frühschoppen, Spielstraße, Musikverein und mehr.

Die Musberger Ringer sind für ihr Hohe-Wart-Fest bekannt. Das fand mehr als 60 Jahre lang jeden Sommer im Grünen auf einer Wiese der weitläufigen Höhenlage Hohe Wart statt. Das neue Open Air soll dieses Fest nun ablösen. „Neues Image, neues Gewand, neuer Platz, alles neu. Gleich bleiben nur die Ringer“, sagt Christopher Fraß. Das Ganze soll ein Win-win für Stadt, Verein und Bürgerschaft sein. Der Stadt sei daran gelegen, dass der Festplatz aufblüht, „und wir sind auf den Zug aufgesprungen“, sagt Dennis Seidel.

Das Gebiet Hohe Wart wiederum sei als Veranstaltungsort ohne Strom und ohne Wasser suboptimal. Wegen der Lage im Naturschutzgebiet sei keine laute Musik erlaubt, bei Regen werde alles matschig. Und vielen Besucherinnen und Besuchern sei der Marsch bergauf sowieso zu beschwerlich, weshalb der Verein einen Shuttleservice bereitstellte.

Getränke werden ausgeschenkt, aber das neue Fest „soll keine Saufveranstaltung werden“, so die Macher. Foto: Lars Penning/dpa (Symbolbild)

Neues Fest in Leinfelden-Echterdingen: „Keine Saufveranstaltung“

„Wir unterstützen das Fest dort unten auf dem Festplatz“, sagt Thomas Krämer, der Sprecher der Stadtverwaltung, und auch aus der Bevölkerung gebe es zum Umzug „sehr gutes Feedback“, betont Christopher Fraß. Und doch ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die Ringer berichten von Protest. Mindestens ein Anwohner habe versucht, die Veranstaltung zu verhindern. Er habe, so berichtet es jedenfalls Christopher Fraß, der Stadt sogar mit einer Klage gedroht. Die Person stoße sich offenbar besonders am Partymotto Mallorca und befürchte ein Gelage.

„Das soll keine Saufveranstaltung werden“, sagt indes Tim Tratz. „Wir schenken hier unten keinen harten Alkohol aus“, betont Dennis Seidel. Gegen Mitternacht werde die „Mallorca meets 90s“-Party unter freiem Himmel sowieso enden und in die Halle umziehen. Die Ringer hoffen, so auch Kritiker überzeugen zu können. Denn das Ringer-Open-Air auf dem Festplatz soll keine Eintagsfliege bleiben. Mit einer Absage sei niemandem gedient, findet Christopher Fraß. „Da würde das ganze Dorf drunter leiden.“