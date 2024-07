Open-Air-Festival in Weissach: Dorfsommer startet mit Max Giesinger & Co.

Beim Telefonat mit Lisa Bäuerle, Chefin der Weissacher Veranstaltungsfirma PM Event, schallt hin und wieder lautes Hämmern und Sägen durch den Hörer. Nein, hier wird noch nicht für den Weissacher Dorfsommer aufgebaut, der kommende Woche wieder vor der Strudelbachhalle steigt – ruhige letzte Tage vor dem großen Festival hat Bäuerle, die das Unternehmen mit ihrem Mann Frank Bäuerle führt, aber nicht. Der Juli ist ausgebucht. Ruhe? Die gibt es erst, wenn der Dorfsommer dann vorbei ist.

Mit dem Weissacher Dorfsommer, einem mehrtägigen Musikevent vor der Strudelbachhalle, gehen die Bäuerles in diesem Jahr in die zweite Runde. Vergangenen Sommer hatten hier unter anderem Pietro Lombardi, Michael Schulte, Vanessa Mai oder Helge Schneider einen Tourstopp eingelegt. Nur das Wetter, das hat 2023 nicht ganz so mitgespielt, wie man es sich für eine Open-Air-Veranstaltung eigentlich wünscht. Bäuerle hofft auf gutes Wetter. „Und wenn nicht, dann werden Regenponchos verkauft“, sagt sie.

150 000 Brottüten werben für den Dorfsommer

Ordentlich Aufwand hatte das Unternehmen in diesem Jahr in die Werbung für den Dorfsommer gesteckt. Bezahlte Anzeigen auf Youtube oder Google, Beiträge auf diversen Social-Media-Plattformen, Kinowerbung wurden geschalten – sogar rund 150 000 bedruckte Bäckertüten machten auf das Festival aufmerksam. Das scheint auch gewirkt zu haben: „Wir haben doppelt so viele Tickets wie im vergangenen Jahr verkauft“, berichtet Lisa Bäuerle. Absoluter Kassenschlager ist das Eröffnungskonzert von Max Giesinger. Ganz ausverkauft ist dieser Abend aber noch nicht, auch für die anderen Veranstaltungen sind noch Restkarten zu haben.

Verärgert hatte das Veranstalterduo im vergangenen Jahr, dass sich bei einigen Konzerten auch Schaulustige an den Hängen seitlich des Geländes versammelt hatten. Beim Konzert von Pietro Lombardi etwa hatte Lisa Bäuerle rund 200 Menschen gezählt, die sich das Konzert so umsonst anschauen konnten. „Wäre ein Konzert ausverkauft, ist das kein Problem“, sagt Bäuerle. „Aber nicht, wenn wir diese Veranstaltung am Leben halten wollen.“ Um ungebetenen Zuschauern vor den Zäunen die Chance zu nehmen, auch ohne Ticket auf die Bühne sehen zu können, wird das Festivalgelände in diesem Jahr „logistisch besser“ aufgebaut – unter anderem die Bühne wird anders stehen.

Musik, Tanz und Kindermusical

Für Lisa Bäuerle ist jetzt Endspurt angesagt. Kommende Woche wird die Bühne aufgebaut, am Freitag, 19. Juli, geht es dann mit dem Auftritt von Max Giesinger los. Der gebürtige Badener startete seine Musikkarriere bei „The Voice of Germany“ und ist bekannt für Chartstürmer wie „80 Millionen“. Am Samstag, 20. Juli, zeigt die Breakdancetruppe „Flying Steps“ mit „Hänsel & Gretel“ ihr Können. Der Sonntag, 21. Juli, steht im Zeichen der Familie, dann wird auf der Dorfsommerbühne die Geschichte von Jim Knopf in der Musicalversion gezeigt. Weiter geht es am Montag, 22. Juli, mit Schlagersängerin Beatrice Egli, die vor rund 10 Jahren die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann und inzwischen zehn Studioalben im Gepäck hat. Den Abschluss macht am Dienstag, 23. Juli, die SWR Big Band, die schon im vergangenen Jahr zu Gast in Weissach war – dieses Mal allerdings nicht mit Paul Carrack, sondern den Soulsängerinnen Fola Dada, Onita Boone und Ina Sand.