Open Air bei Leonberg steigt Ende Juli: Rockxplosion-Macher suchen nach Campingplatz

1 Campen gehört dazu: Im Jahr 2014 stehen Zelte bei der Rockxplosion. Foto: Archiv

Während des Open Airs darf in diesem Jahr nicht auf dem Warmbronner Waldsportplatz gecampt werden – Grund ist der kranke Baumbestand. Die Aussichten auf Ausweichflächen stehen aber gut.











Campen und Musikfestivals, das gehört einfach zusammen. So ist es auch beim Warmbronner Open Air, der Rockxplosion, die vom 26. bis 28. Juli zum 38. Mal über die Bühne gehen soll. In der Vergangenheit gab es dabei auf dem Warmbronner Waldsportplatz stets einen separaten Bereich, in dem die Besucher ihre Zelte und gegebenenfalls auch den ein oder anderen Pavillon aufstellen konnten. Das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein.