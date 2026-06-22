Knapp vier Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Berlin kehren blink-182 zurück: Am 8. Juni 2027 spielt die Band ein Open-Air-Konzert auf der Waldbühne. Als Special Guest eröffnet Billy Talent.
Die kalifornische Punkband blink-182 kommt für ein einzelnes Open-Air-Konzert nach Berlin. Am 8. Juni 2027 tritt die US-Band auf der Waldbühne auf - rund vier Jahre nach ihrem bislang letzten Auftritt in der Hauptstadt. Das geht aus einer Konzertankündigung hervor. Als Special Guest übernimmt die kanadische Gruppe Billy Talent das Vorprogramm.