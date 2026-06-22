Open-Air auf der Waldbühne: Mit Billy Talent: blink-182 kommen 2027 nach Berlin
1
Deutsche Fans können blink-182 2027 unter anderem in Berlin live erleben. Foto: Rory Kramer

Knapp vier Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Berlin kehren blink-182 zurück: Am 8. Juni 2027 spielt die Band ein Open-Air-Konzert auf der Waldbühne. Als Special Guest eröffnet Billy Talent.

Die kalifornische Punkband blink-182 kommt für ein einzelnes Open-Air-Konzert nach Berlin. Am 8. Juni 2027 tritt die US-Band auf der Waldbühne auf - rund vier Jahre nach ihrem bislang letzten Auftritt in der Hauptstadt. Das geht aus einer Konzertankündigung hervor. Als Special Guest übernimmt die kanadische Gruppe Billy Talent das Vorprogramm.

 

Der reguläre Vorverkauf für die Show beginnt am 26. Juni 2026 um 10 Uhr. Mit dem frühen Termin steht bereits eines der Highlights der Open-Air-Saison 2027 fest. Als weitere Europa-Stopps kündigte die Band Mailand (13. Juni) und Paris (15. Juni) an.

Auch bei Rock am Ring und Rock im Park dabei

Das Berliner Konzert ist nicht der einzige Deutschland-Termin der Band im kommenden Jahr. Kürzlich wurden blink-182 als erster Headliner für Rock am Ring und Rock im Park bestätigt, die vom 4. bis 6. Juni 2027 stattfinden. Für die Band sind es die ersten Auftritte in der Geschichte beider Festivals. Die Zwillingsfestivals setzen für gewöhnlich auf dasselbe Line-up, die Acts treten zeitversetzt an beiden Standorten auf.

25 Jahre "Take Off Your Pants And Jacket"

Die Konzertankündigungen fallen in ein Jubiläumsjahr. 2026 wird das vierte Studioalbum der Band, "Take Off Your Pants And Jacket" aus dem Jahr 2001, 25 Jahre alt. Die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Platte brachte blink-182 sowohl in Deutschland als auch in den USA erstmals an die Spitze der Albumcharts und festigte ihren Ruf als eine der prägenden Bands jener Zeit.

Mark Hoppus (54), Tom DeLonge (50) und Travis Barker (50) bestimmten als Trio die Musiklandschaft der Jahrtausendwende mit. Über eine Karriere von rund drei Jahrzehnten verkaufte die Gruppe nach eigenen Angaben mehr als 60 Millionen Tonträger.

 