Unfall in Hattenhofen 55-Jährige rast in Kreisverkehr gegen Stein – schwer verletzt

Eine 55-Jährige rast am Dienstagmorgen in einen Kreisverkehr in Hattenhofen, verliert die Kontrolle über ihr Auto und kracht gegen einen Naturstein. Die Frau kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.