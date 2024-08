Only Murders in the Building-Premiere: Nur Freunde? Strahlender Auftritt von Meryl Streep und Martin Short

Meryl Streep und Martin Short posieren bei der Premiere der vierten "Only Murders in the Building"-Staffel gemeinsam auf dem roten Teppich. Anfang des Jahres dementierten sie Berichte um eine angebliche Beziehung.

Dieser Auftritt könnte die Gerüchte um eine Romanze neu einheizen. Bei der Premierenfeier zum Start der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" posierten Meryl Streep (75) und Martin Short (74) am Donnerstag gemeinsam auf dem roten Teppich. Dabei hielten sich die beiden Darsteller sogar kurz an der Hand, wie Bilder von dem Event zeigen.

Dating-Spekulationen um Meryl Streep und Martin Short entstanden erstmals im Januar dieses Jahres. Die Altstars saßen bei der Verleihung der Golden Globes zusammen und wirkten sehr vertraut. Beide waren für ihre Rollen in der dritten Staffel von "Only Murders in the Building" für einen Globe nominiert. Beide gingen leer aus. In der dritten Runde der Comedyserie hatten Streep und Short ein Paar gespielt, was den Gerüchten sicherlich Auftrieb gegeben hat.

Lesen Sie auch

"Nur sehr gute Freunde, mehr nicht"

Martin Short sah sich damals zu einem Statement genötigt. Er und Meryl Streep seien nur "sehr gute Freunde, mehr nicht", ließ er einen Sprecher via "People" ausrichten. In einem Podcast-Interview mit Bill Maher (68) bekräftigte Short kurz darauf persönlich, dass an den Dating-Gerüchten nichts dran sei.

Wie im Oktober 2023 bekannt wurde, leben Streep und ihr Noch-Ehemann Don Gummer (77) bereits seit mehr als sechs Jahren getrennt. Mit dem Bildhauer war die dreifache Oscarpreisträgerin zuvor 45 Jahre lang skandalfrei verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Martin Short ist seit 2010 verwitwet. Mit seiner Frau, die an Eierstockkrebs verstarb, war er 30 Jahre verheiratet. Aus der Ehe entstammen drei Kinder.

Die vierte Staffel von "Only Murders in the Building" startet am 27. August 2024 beim US-Streamingdienst Hulu. In Deutschland zeigt Disney+ die Erfolgsserie, los geht es ebenfalls am 27. August. Neben Streep und Short kehren auch Steve Martin (79) und Selena Gomez (32) zurück. Neu dabei sind unter anderem Eva Longoria (49) und Melissa McCarthy (53).