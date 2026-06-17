Kurioser Engpass nach dem deutschen WM-Auftakt: Weil gleich drei DFB-Stars den Buchstaben V im Namen tragen, war der zeitweise ausverkauft. Die Trikots ließen sich deshalb vorübergehend nicht online beflocken.

Der deutsche WM-Auftakt sorgt offenbar nicht nur sportlich für Euphorie. Nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao stürmten so viele Fans den Online-Shop, dass dem Ausrüster Adidas ausgerechnet ein einzelner Buchstabe ausging: das "V". Die Trikots von gleich drei Nationalspielern konnten zeitweise nicht im Netz bestellt werden, wie unter anderem der "Kicker" berichtete.

Betroffen waren die Trikots von Kai Havertz, Deniz Undav und Aleksandar Pavlović - bei Letzterem fehlt der Buchstabe sogar gleich zweimal im Namen. Wer eines dieser Trikots online beflocken lassen wollte, bekam von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag den Hinweis: "Sorry, wir haben folgende Zeichen gerade nicht mehr auf Lager: V."

Adidas reagiert auf die Nachfrage

Verantwortlich für die Beflockung der Trikots ist nicht allein der Hersteller. "Für die Beflockung zeichnet der DFB mit seinem Partner 11teamsports verantwortlich", erklärte Adidas-Sprecher Oliver Brügen der "Bild". Wegen der großen Nachfrage nach den Namen Undav, Havertz und Pavlović sei es kurzfristig zu einem Engpass beim Buchstaben "V" gekommen. Aktuell können die entsprechenden Trikots auf der Website wieder bestellt werden.

Ein komplettes "Deutschland 26 Heimtrikot" mit Wunschname kostet bei Adidas 100 Euro, für die Beflockung mit Name und Nummer kommen weitere 20 Euro hinzu. Für die Variante "Heim Authentic" werden 150 Euro plus Beflockungskosten von 20 Euro fällig.