Kurioser Engpass nach dem deutschen WM-Auftakt: Weil gleich drei DFB-Stars den Buchstaben V im Namen tragen, war der zeitweise ausverkauft. Die Trikots ließen sich deshalb vorübergehend nicht online beflocken.
Der deutsche WM-Auftakt sorgt offenbar nicht nur sportlich für Euphorie. Nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao stürmten so viele Fans den Online-Shop, dass dem Ausrüster Adidas ausgerechnet ein einzelner Buchstabe ausging: das "V". Die Trikots von gleich drei Nationalspielern konnten zeitweise nicht im Netz bestellt werden, wie unter anderem der "Kicker" berichtete.